«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن الزيارات الاستثنائية لمراكز الإصلاح والتأهيل

أعلنت وزارة الداخلية منذ أيام عن زيارات استثنائية لكافة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، في إطار الاحتفالات بعيد القوات المسلحة وأيضا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مع تقديم أوجه الدعم والرعاية لجميع النزلاء.

وتستعرض «الوطن»، كل الجوانب المتعلقة بشأن الزيارات الاستثنائية بنظام السؤال والجواب.

ما مناسبة الزيارات الاستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل؟

كشفت وزارة الداخلية أن سبب الزيارات الاستثنائية هو الاحتفال بعيد القوات المسلحة غداً الخميس، وأيضاً الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من العام الهجري 1444 وذلك يوم السبت المقبل.

كم عدد الزيارات الاستثنائية المسموح بها؟

حسب ما أوضحته وزارة الداخلية فإن عدد الزيارات الاستثنائية المسموح بها خلال هذه الفترة هو زيارتين فقط لا أكثر لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

متى تبدأ فترة الزيارات الاستثنائية؟

وفقا لوزارة الداخلية فإن الفترة المسموح خلالها الزيارات الاستثنائية هو يوم الأحد المقبل الموافق 9 أكتوبر الجاري.

وما هو آخر موعد للزيارات الاستثنائية؟

آخر موعد تتاح خلاله الزيارات الاستثنائية لكافة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل هو يوم الأربعاء 9 من شهر نوفمبر المقبل.

هل سيتم احتسابها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء؟

حسب ما أوضحته وزارة الداخلية، فإن هذه الزيارات لن يتم احتسابها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، بل إنها زيارات استثنائية بسبب أعياد أكتوبر والمولد النبوي الشريف.