انهيار والدة قاتل ابنة خاله في أوسيم بعد الحكم بإعدامه.. «رفض الحديث معها»

انهارت والدة «أندرو. ح»، المدان بقتل ابنة خاله في منطقة البراجيل بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، من البكاء وأخذت في الصراخ، بعد النطق بحكم إعدامه.

إعدام المتهم بقتل طفلة البراجيل

وقضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالشافي محمد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، وياسر الزيات، بإعدام «أندرو. ح»، لإدانته بقتل ابنة خاله، بعد تصديق مفتي الديار المصرية على الحكم.

صراخ وبكاء والدة المتهم

وأخذت والدة المتهم في الصراخ والبكاء، بعد سماعها الحكم، وحاولت الحديث مع ابنها ولكنه رفض وخرج سريعًا من قفص الاتهام، تمهيدًا لترحيله إلى محبسه.

المتهم لم يبدِ أي ردة فعل

وظهر المتهم وهو يرتدي «تيشيرت» أسود، وعند سماعه الحكم بإعدامه لم يبدِ أي ردة فعل، حيث حاول الخروج مسرعا من قفص الاتهام، حتى لا يتم تصويره أو الحديث مع أيًا من أفراد أسرته، التي لم يحضر منهم سوى والدته.