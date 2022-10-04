الرئيس السيسي: تغيير الواقع لن يكون بالكلمات وإنما بالرؤية المتكاملة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر ومن الظلام إلى النور، ومن الانكسار والمرارة والألم إلى الكبرياء والعزة والفخر.

وأضاف «السيسي»، خلال فعاليات الندوة التثقيفية السادسة والثلاثين للقوات المسلحة المصرية المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر: «يقيني الراسخ أن تغيير الواقع لم يكن ولن يكون بالكلمات والشعارات وإنما بالرؤية المتكاملة بعيدة المدى والتخطيط العلمي وتوفير آليات وعوامل النجاح، ثم العنل الدؤوب ثم العمل الدؤوب ثم العمل الدؤوب بعزيمة وإرادة صلبة من أجل تحويل الرؤية والأمل لواقع جديد يسود ويضغى على عثرات الماضي».

وتابع: «لعلكم تتفقون معي، إن تلك هي ذات المعاني والقيم التي نعيشها اليوم في معركة البناء والتنمية، التي نخضوها منذ سنوات بهدف تغيير واقعنا بشكل حقيقي مستدام والعبور إلى الجمهورية الجديدة والتي تلبي طموحات طال انتظارها جيل بعد جيل».