نواب: مسابقة «مصري» تستهدف الحفاظ على الهوية وخطوة هامة لتعزيز الوعي

أشاد عدد من النواب بإطلاق إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، مشروع درامي ثقافي توعوي بعنوان «مصري»، لتوثيق كافة جهود أبطال الدولة المصرية في مختلف المجالات.

الحفاظ على هوية الشعب المصري

وأكد النائب نافع عبد الهادي عضو مجلس النواب ووكيل لجنة المقترحات والشكاوى بالبرلمان أن القوات المسلحة المصرية دائما سباقة في إطلاق المشروعات التي تهدف إلى الحفاظ على هوية الشعب المصري وتوثيق إنجازاته ونجاحاته المتكررة لتكون مرجعية حقيقية للشعب المصري عبر الأجيال وللحفاظ على تاريخ الأبطال لافتًا إلى إطلاق إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، مشروع درامي ثقافي توعوي بعنوان «مصري»، هدفه توثيق كافة جهود أبطال الدولة المصرية في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والفنية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن أهمية هذا المشروع تكمن في أنه سيكون مرجعية حقيقية للأجيال الجديدة للحفاظ على البطولات ولتخليد سيرة هؤلاء الأبطال الذين أعطوا للوطن الكثير خاصة وأننا في عصر الإنترنت وهذا المشروع تأخر عشرات السنين لدرجة أن الجيل الحالي لا يعرف العديد من الأبطال ويتخذ بعضهم القدوة من الرموز الأجنبية متناسين أننا أصحاب حضارة ونمتلك سيرة عطرة لأبطال رياضيين مثل خضر التوني وعبداللطيف أبوهيف وإيناس حقي وعبلة خيري وناصر الشاذلي ومحمد العقاري وأبطال في المجالات الثقافية مثل العقاد وطه حسين وأحمد شوقي ونجيب محفوظ وأم كلثوم وعبدالحليم وبهجوري ومحمود مختار وغيرهم من الرموز في كل المجالات.

وثمن النائب نافع عبدالهادي دور القوات المسلحة المصرية في الحفاظ على التاريخ المصري المعاصر وقدم الشكر للشئون المعنوية على هذا المشروع وأكد أنه سيلقي اهتمام كبير من النواب ونتمنى أن يظهر المشروع للنور ويتم وضعة على منصة مصر الرقمية في أسرع وقت وقدم التهاني القلبية إلى قادة القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكري نصر أكتوبر المجيد.

مشروع درامي ثقافي توعوي

وثمن النائب الدكتور عبد الله علي مبروك عضو مجلس النواب الدور المتميز الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في المجالات كافة خلال الآونة الأخيرة مشيدًا بإطلاق المشروع الدرامي الثقافي والتوعوي لتوثيق كافة جهود أبطال الدولة المصرية في مختلف المجالات مؤكدا أن هذا المشروع يعتبر نقلة نوعية كبيرة في كافة المجالات وهدفها تخليد اسم وذكري الأبطال ليستنير بهم الأجيال الجديدة وليكونوا قدوة لهم.

وأضاف أن المشروع جاء في وقته فمصر أطلقت مشروع مصر الرقمية وهو أكبر مشروع في الشرق الأوسط وأصبح لزاما علينا جميعا أن نعمل من أجل توثيق تاريخ مصر الحديث ليكون شاهد عيان على ما تم تحقيقه من إنجازات: «أعتقد أن القوات المسلحة المصرية قادرة على الانتهاء من هذا المشروع الذي سيكون نقلة نوعية جديدة في الحفاظ على تاريخ الأبطال في كل المجالات الثقافية والفنية والرياضية».

وأشار النائب عبدالله علي مبروك إلى أن هذا المشروع هدية القوات المسلحة للشعب المصري في ذكري الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد ليكون نواة لتخليد الأبطال في ذكري النصر.

الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه

ولفت النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن المشروع جاء في وقته تمامًا لتوضيح كافة بطولات الجيش المصري والقوات المسلحة المصرية في الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه.

وقال أبو عايشة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن قرار الشؤون المعنوية يرد على الحملة السافرة الخبيثة، التي تطلقها جهات مأجورة ومرتزقة ضد القوات المسلحة المصرية.

ولفت عضو الشيوخ، أنه على مدى العقود الماضية وبمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر الغالي، قدم أبطال الجيش المصري بطولات تلو بطولات، للحفاظ على الوطن وسلامة ووحدته وإفساد مخططات الاعتداء عليه. فمشروع «مصري»، سيكون مشروعا توعويا ثقافيا وطنيا يبرز التاريخ المجيد للقوات المسلحة المصرية.

واختتم بأن الإعلان عن المشروع الدرامي التوثيقي «مصري»، بمناسبة الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة، يؤكد تواصل الانتصارات المصرية واستمرار الريادة والكبرياء للقوات المسلحة، وحرصها على مواكبة أحدث التطورات في العالم. فهو يطلق في مناسبة خالدة وغالية على قلب كل مصري.