«الدولي للفلكلور»: تنظيم النسخة الرابعة في العاشر من رمضان

وجّه محمد كارم مدير ومؤسس الملتقى الدولي للتراث والفلكلور، شكره للقيادات السياسية في مصر على إتاحة الفرصة لعودة إقامة المنتديات التراثية في مصر، مشيرًا إلى أنّ فكرة الملتقى بدأت منذ 14 عامًا.

أول ملتقى في عام 2016

وأضاف «كارم»، خلال حواره ببرنامج «8 الصبح» على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «بدأنا الفكرة في عام 2008، واستغرقنا فترة كبيرة في التحضيرات وكانت البداية على أرض الواقع في عام 2016، وعملنا على إظهار الصورة الثقافية والفنية التراثية والسياحية لعدة محافظات مصرية».

وتابع مدير ومؤسس الملتقى الدولي للتراث والفلكلور: «لدينا 6 أقاليم تراثية في مصر، وكثير من المصريين لا يعرفون عنا شيئًا لولا إقامة مثل هذه المنتديات»، لافتًا إلى أن الملتقى بدأ في مدينة الغردقة؛ بهدف إظهار صورة مصر سياحيًا وحضاريًا، ثم بدأت الدورات تتوالى، كما نجهز للدورة الرابعة في محافظة الشرقية بمدينة العاشر من رمضان».

وأردف: «مدينة العاشر من رمضان صناعية في المقام الأول، وهناك مصريون وأجانب لا يعرفون شيئًا عن محافظة الشرقية، وبالتالي فإننا نسلط الضوء عليها إعلاميًا وتراثيًا وفنيًا، كما أنها قريبة من القاهرة، وهو ما سيساعد في الفترة المقبلة على أن يظهر الملتقى بأفضل صورة، موضحًا أن آخر نسخة من الملتقى كانت في القاهرة.

الملتقى في الدول العربية

وأشار «كارم» إلى توقيع بروتوكول في مدينة أغادير لتنظيم ملتقى مماثل في المغرب، وهناك نسخة من الملتقى في كل من فلسطين وتونس: «الفكرة انتقلت إلى الشعوب الأخرى، وبدأنا نتواصل مع كل دولة عربية لإحياء التراث والفلكلور من خلال الملتقى».

ولفت، إلى أن النسخة الرابعة من الملتقى ستكون مميزة عن كل النسخ السابقة: «مثلا عن المقارنة مع تونس، سنبرز الطريقة التي نصنع بها الملوخية والبصارة والعين الشمسي، إذ نسعى لتسليط الضوء على الأكلات التراثية في مصر مثل الكشري والكشك أيضا».