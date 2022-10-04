بايدن يضع مبادئ توجيهية أمريكية جديدة بشأن الحقوق الإنجابية

يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، مبادئ توجيهية ومنح جديدة لحماية الحقوق الإنجابية ويصف كيف تم تقليص حقوق الإجهاض منذ أن ألغت المحكمة العليا الحق الدستوري في إنهاء الحمل، وفقا ما نقتله وكالة «رويترز».

يواجه الأطباء والممرضات عقوبات جنائية

وسيركز الاجتماع على كيفية عدم تمكن ملايين النساء من الوصول إلى خدمات الإجهاض، ويواجه الأطباء والممرضات عقوبات جنائية لتقديم مثل هذه الخدمات، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض ورسالة شاركها البيت الأبيض.

في الاجتماع، سيتحدث الرئيس أيضًا عن إرشادات جديدة للجامعات من وزارة التعليم لحماية الطلاب من التمييز على أساس الحمل و6 ملايين دولار في شكل منح جديدة لحماية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الإنجابية من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

22 مليون امرأة لا تستطيع الحصول علي رعاية الإجهاض

وكانت الرسالة الموجهة إلى الرئيس من جين كلاين، رئيسة فريق العمل المشترك بين الوكالات بشأن الوصول إلى الإجهاض، وذكر أيضا أن حظر الإجهاض دخل حيز التنفيذ في أكثر من 12 ولاية منذ أن ألغت المحكمة الحكم الصادر عام 1973 في قضية رو ضد وايد في 24 يونيو، كما أن هناك 22 مليون امرأة لا تستطيع الحصول على رعاية الإجهاض بعد ستة أسابيع.

تشير الرسالة أيضًا إلى أن الجهود التي يبذلها المشرعون الجمهوريون مثل السناتور ليندسي جراهام لإصدار حظر الإجهاض في جميع أنحاء البلاد، ويأمل الديمقراطيون بشكل متزايد في أن قرار المحكمة العليا سيعزز دعم الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر.

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث في أغسطس أن الإجهاض يتصاعد كأولوية للناخبين الديمقراطيين من 46% إلى 71%.