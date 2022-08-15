توقيع الكشف الطبي المجاني على 120 مريضا بكفر الشيخ

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مستشفى كفر الشيخ الجامعي، ومنظمات المجتمع المدني خلال الأسبوع الجاري قافلة علاجية استهدفت الكشف الطبي على 120 مريض ضمن المرضى غير القادرين من الأُسر الأولى بالرعاية بقرى مركزي «مطوبس وفوه».

تنفيذ توجيهات القيادة السياسية

جاء ذلك، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاً من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأُسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تماماً مع تحمل جمعية الأورمان نفقات انتقال المرضي ذهاباً وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مروراً بجراحات الشبكية وصولاً إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، فضلاً عن تسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تماماً.

قوافل علاجية للكشف

ومن جانبه، أشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إلى أنه يتم شهرياً عمل قوافل علاجية للمرضى، حيث قامت الجمعية بتوقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية على عدد 11 ألف و258 مريض عيون، و2387 مريض قلب بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح «شعبان»، أن فرع جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ سبق له وأن نفذ عدد كبير من المشروعات الخيرية ومنها تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأُسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وأيضاً توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.