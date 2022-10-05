5 طرق لتنفيذ أحكام النفقة بالقانون.. تعرفي عليها

تعد النفقة من أكثر الدعاوى التي تنظر أمام محاكم الأسرة، بشكل يومي ومكرر، حيث إنها صاحبة النصيب الأكبر في النزاعات بين الأزواج، سواء قبل الانفصال أو بعده، وهناك العديد من الاستفسارات من السيدات اللاتي يبحثن عن كيفية تنفيذ حكم النفقة، وفقًا للقانون.

وخلال هذا التقرير ستجيب «الوطن»، عن السؤال الذي يشغل بال بعض السيدات ما أنواع النفقات طرق تنفيذها حسبما حددها قانون الأحوال الشخصية وكيف يتعامل القانون مع هذه الدعوى؟ بحسب علي حمودة، المحامي المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية.

بدأ «حمودة» حديثه عن أنواع النفقات الذي حددها القانون ووضعها في 13 نوعا، و5 طرق يمكن بها تنفيذ حكم النفقة وهي كالآتي:ـ

أنواع النفقة

1ـ نفقة زوجية

2ـ نفقة صغار

3ـ نفقة متعة

4ـ نفقة عدة

5ـ أجر مسكن

6ـ بدل فرش وغطا

7ـ نفقة تعليم

8ـ نفقة علاج

9ـ نفقة حمل مستكن

10ـ نفقة ولادة.

11ـ أجر حضانة

12ـ أجر رضاعة

13ـ أجر خادمة

5 طرق لتنفيذ حكم النفقة

1ـ جهة عمل الزوج، حال كان يعمل موظفًا في الحكومة، وعندما يصدر حكم النفقة للزوجة، يتم إعلان الصيغة التنفيذية لجهة عمل الزوج، وتقوم بدورها بخصم المبلغ الذي حدد للنفقة الشهرية من مرتبه بحدود النسب المعينة التي ذكرت في القانون.

2ـ بنك ناصر الإجتماعي، حل كان عمل الزوج في الأعمال الحرة، فحينها يجري صرف النفقة من البنك، وأكبر مبلغ يسمح به البنك هو 500 جنيه نفقة شهرياً.

3ـ المحضرين بالمحكمة، وذلك ينفذ بالحجز على أموال الزوج، أو ممتلكاته أو أمواله في البنوك.

4ـ إقامة دعوى حبس على الزوج صاحب النفقة المحكوم بها، ويعاقب حال امتناعه عن السداد بالحبس مدة شهر.

5ـ إقامة جنحة حال امتناع الزوج عن سداد النفقة، وذلك وفقًا للمادة رقم 293 من القانون، ويعاقب بالحبس مدة تصل لـسنة، وبغرامة لا تزيد عن 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.