مدير سور مجرى العيون: جار العمل على التشطيبات النهائية لـ79 عمارة بالمشروع

كشف المهندس عبد الحميد الشرقاوي، مدير مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، عن الانتهاء بشكل كامل من أعمال الخرسانات والواجهات الخارجية والتشطيبات الخارجية لجميع العمارات السكنية، موضحا أنه جاري العمل خلال الفترة الحالية على التشطيبات الداخلية لـ79 عمارة بالمشروع.

تفاصيل الوحدات السكنية

وأشار مدير تنفيذ مشروع منطقة سور مجرى العيون، في حديثه لـ «الوطن» إلى أن مساحة الشقة الواحدة 150 متر مربع، وتتكون الشقة من 3 غرف و3 حمام ومطبخ، وتتراوح أدوار العمارات السكنية ما بين 6 إلى 3 أدوار وأرضي، حيث يضم المشروع 79 عمارة سكنية، بإجمالي 1920 وحدة سكنية، ويضم الدور الواحد 4 شقق.

أضاف أنه يجرى العمل أيضا خلال هذه الفترة على أعمال التشجير واللاند سكيب داخل المشروع، ومع نهاية المشروع، يبنى سور يفصل المشروع عن الطريق الخارجي، بمثابة كومباوند متكامل، به أماكن لـ جراجات السيارات، ومتوفر به جميع الخدمات لسكان المنطقة.

وأضاف «الشرقاوي» أن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، ينقسم إلى جزئين، الأول سكني ويضم 79 عمارة، بإجمالي 1920 وحدة سكنية، وتم إنشاء العمارات داخل المشروع على الطراز الإسلامى كي يتلاءم مع طبيعة المنطقة التي تعود للقاهرة الإسلامية.

أكبر مول على مستوى الجمهورية

أما الجزء الثاني، عبارة عن مول تجاري تراثي يتناسب مع طبيعة المنطقة، ومن المخطط أن يكون أكبر مول على مستوى الجمهورية، على مساحة 51 ألف متر مسطح، والذي يضم مسرحين، وفقا لمدير المشروع.

وتابع «الشرقاوي»: أن التشطيبات الأخيرة للمحال والخدمات داخل المول التجاري تسلم لشركات التشغيل، التي تتولى تنفيذ التصميمات النهائية للوحدات التجارية داخل المول.

ونوه مدير تنفيذ المشروع، بأنه من المتوقع أن يجرى الانتهاء من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون وتسليمه بجميع مراحله، نهاية العام الجاري 2022.