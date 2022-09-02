التفاصيل الكاملة لمنطقة «سور مجرى العيون» عقب تطويرها.. تضم 79 عمارة

تعد منطقة سور مجرى العيون، واحدة من أكثر المناطق التي تتمتع بتاريخ ومكانة كبيرة على مر العصور، لذلك كانت على رأس المناطق التي حرصت الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على إعادة المظهر الحضاري لها، بعدما جار عليها الزمن، وتغيرت بشدة عن سابق عهدها.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة لمنطقة «سور مجرى العيون» عقب تطويرها، وفقًا لتصريحات مدير المشروع، المهندس عبدالرحيم عباس، لـ«الوطن».

التفاصيل الكاملة لمنطقة «سور مجرى العيون» عقب تطويرها

- تضم منطقة سور مجرى العيون 79 عمارة، بإجمالي 1924 وحدة سكنية، على الطراز التراثي الإسلامي.

- يوجد في الطابق الواحد 4 وحدات سكنية.

- الانتهاء من الهيكل الخرساني لكافة العمارات السكنية الموجودة داخل المشروعات.

- تبلغ مساحة الوحدة السكنية نحو 150 م2.

- سيشهد المشروع تنفيذ أسواقًا متنوعة، تشمل منتجات الحرف التراثية، منها: «الخيامية، والمغربلين، والصاغة، والنحاسين»، التى تتناسب مع منطقة الفسطاط.

- تبلغ مساحة مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون نحو 95 فدانا.

- يحتوي المول التجاري على مبنى تجاري ترفيهي يضم: 163 غرفة فندقية، و41 مطعمًا، و7 كافيهات، و16 محلًا تجاريًا، ومسرحًا رئيسيًا يتسع لنحو 570 شخصًا.

- الانتهاء من تنفيذ واجهات العمارات.

- يوجد بالمشروع قاعة سينما تتسع لـ132 شخصًا، ومسرحًا مكشوفًا، وقاعة لعرض الفنون.

- تضم المنطقة مول تجاري ترفيهي، على مساحة 12.5 فدان، ضمن خطة تطوير المنطقة.

- جاري العمل على التشطيبات الخارجية لمبنى المول التجاري.

- تم الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني لمبنى المول التجاري.

- يجري العمل حاليا على أعمال تنسيق الموقع وأعمال اللاند سكيب والتشجير.

- تتم أعمال تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، وصندوق التنمية الحضرية.