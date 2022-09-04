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تفاصيل مشروع سور مجرى العيون.. يضم أكبر مول تجاري على مستوى الجمهورية

كتب:

منة عبده
10:45 ص | الأحد 04 سبتمبر 2022
مشروع تطوير سور مجرى العيون

مشروع تطوير سور مجرى العيون

كشف المهندس عبد الرحيم عباس، مدير تنفيذ مشروع منطقة سور مجرى العيون، أن المشروع يضم نحو 79 عمارة سكنية، بإجمالي 1920 وحدة سكنية، ويضم الدور الواحد 4 شقق، وتبلغ مساحة الشقة الواحدة 150 مترًا مربعًا، وتتكون الشقة من 3 غرف و3 حمام ومطبخ، وتتراوح أدوار العمارات السكنية ما بين 6 إلى 3 أدوار وأرضي.

العمل حاليا على التشطيبات الداخلية لـ 79 عمارة بالمشروع

وأوضح «عبد الرحيم» في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنه حاليا تم الانتهاء من أعمال الخرسانات والواجهات الخارجية والتشطيبات الخارجية لجميع العمارات السكنية، ويتم العمل حاليا على التشطيبات الداخلية لـ 79 عمارة بالمشروع.

وأضاف مدير تنفيذ المشروع، أنه تم الانتهاء بالكامل من الهيكل والإنشاءات الخرسانية، ويجري العمل على التشطيبات الخارجية، ولكن التشطيبات الأخيرة للمحال والخدمات داخل المول، سيتم تسليمها لشركات التشغيل، وهى من ستتولى تنفيذ التصميمات النهائية للوحدات التجارية داخل المول.

وأشار إلى أنه يتم العمل أيضا خلال هذه الفترة على أعمال التشجير واللاند سكيب داخل المشروع، ومع نهاية المشروع، سيتم عمل سور يفصل المشروع عن الطريق الخارجي، لجعله بمثابة كومباوند متكامل، به أماكن لجراجات السيارات، ومتوفر بيه جميع الخدمات لسكان المنطقة.

أكبر مول على مستوى الجمهورية على مساحة 51 ألف متر

ولفت مدير تنفيذ مشروع منطقة سور مجرى العيون، إلى أن المشروع ينقسم إلى جزئين، الأول سكني ويضم 79 عمارة، بإجمالي 1920 وحدة سكنية، وتم إنشاء العمارات داخل المشروع على الطراز الإسلامى كي يتلاءم مع طبيعة المنطقة التي تعود للقاهرة الإسلامية.

أما الجزء الثاني، عبارة عن مول تجاري تراثي يتناسب مع طبيعة المنطقة، ومن المخطط أن يكون أكبر مول على مستوى الجمهورية، على مساحة 51 ألف متر مسطح، والذي يضم مسرحين. 

وعن الموعد المتوقع للانتهاء من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، أوضح «عبد الرحيم» أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع وتسليمه بكافة مراحله، بنهاية العام الجاري 2022. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.