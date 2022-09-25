«سور مجرى العيون»: التشطيب النهائي لـ«المول» من تخصص شركة التشغيل

كشف المهندس عبد الرحيم عباس، مدير مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، أن الوحدات السكنية داخل المشروع سيتم تسليمها كاملة التشطيب والمرافق، كما هو الحال في مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، حيث لا يوجد فارق كبير بين التشطيبات داخل المشروعين.

مشروع تطوير المنطقة يضم نحو 79 عمارة سكنية

وأشار مدير تطوير منطقة سور مجرى العيون، خلال حديثه لـ «الوطن»، إلى أن مشروعي تطوير سور مجرى العيون ومثلث ماسبيرو، من أهم المشروعات التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، من خلال توفير عدد كبير من الوحدات السكنية، داخلها، كما سيتم تسليمها على أعلى مستوى من التشطيب.

وأوضح «عبد الرحيم»، أن مشروع تطوير المنطقة يضم نحو 79 عمارة سكنية، بإجمالي 1920 وحدة سكنية، وتم طرح عدد من الوحدات، للمصريين بالخارج، ضمن المرحلة الثامنة من مشروع «بيت الوطن».

وأضاف مدير المشروع، أنه سيتم الانتهاء من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، نهاية العام الجاري، حيث تم الانتهاء بشكل كامل من تشطيبات العمارات السكنية داخل المشروع، والتي صممت على الطراز المعماري الإسلامي، لتتناسب مع طبيعة المنطقة.

يجري العمل خلال هذه الفترة على أعمال تنسيق الموقع

كما أشار «عبد الرحيم» إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للمول التجاري داخل المشروع، والذي يضم عددا كبيرا من المحال التجارية، وسينما، وغيرها من الخدمات المختلفة، لخدمة سكان المشروع.

ونوه مدير المشروع، بأن التشطيب النهائي أو الخارجي للمول التجاري، وما به من خدمات، سيكون من اختصاص الشركة المشغلة، التي ستتولى تشغيل المشروع، عقب الانتهاء منه بالكامل.

وتابع «عبد الرحيم» أنه يجري العمل خلال هذه الفترة، على أعمال تنسيق الموقع العام للمشروع، وأعمال التشجير واللاند سكيب، موضحا أن الدور الواحد، داخل العمارات السكنية بالمشروع، يضم 4 شقق، وكل شقة تتكون من 3 غرف وصالة، و2 حمام، ومطبخ.