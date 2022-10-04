لماذا قررت جنرال موتورز إعادة إنتاج شيفروليه بولت؟.. 70 ألف سيارة في 2023

قالت شركة جنرال موتورز الأمريكية، إنها تعتزم تجميع السيارات الكهربائية ورفع إنتاج شيفروليه بولت الكهربائية.

وأعلنت أعلى مبيعات ربع سنوية لـ شيفروليه بولت EV و Bolt EUV، والتي بلغت 14709 سيارة على مستوى العالم، فيما انخفضت مبيعات الترباس بنسبة 11% للأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

خفض أسعار «بولت» بشكل حاد

في يونيو، قالت جنرال موتورز إنها ستخفض أسعار «بولت» بشكل حاد بعد أن أوقفت المبيعات لمدة ستة أشهر بعد سحب البطارية.

وقالت إنها سترفع إنتاج «بولت» للأسواق العالمية إلى أكثر من 70 ألف سيارة في عام 2023 من حوالي 44 ألف سيارة هذا العام، وبعدما وصلت مبيعات السيارة في عام 2021 إلى مستوى قياسي سنوي قياسي بلغ 24828 سيارة.

زيادة إنتاج كاديلاك

وأوضحت أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة إن إنتاج كاديلاك Lyriq سيزداد في الربع الرابع وتخطط لتغييرات إنتاجية إضافية لسيارات جي إم سي هامر EVs في عام 2023.

وقررت الشركة المصنعة للسيارات إطلاق 2023 EV، بما في ذلك شفروليه سيلفرادو EV، وشيفروليه بليزر EV، وشفيروليه إكوينوكس EV، في الموعد المحدد.

وسبق أن وافق مجلس مقاطعة سانت جوزيف الأمريكية الأسبوع الماضي على تخفيض ضريبي لـ مصنع مقترح بمساحة 2.5 مليون قدم مربع في نيو كارلايل، وقالت جنرال موتورز يوم الاثنين إن"التفاصيل المتعلقة بالموقع الرابع ستعلن قريبا.