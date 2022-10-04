التموين: ضخ يومي لحلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة

‏وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالاستمرار في ضخ حلوى ‏المولد النبوي الشريف بالمجمعات الاستهلاكية يوميًا بأسعار مخفضة كي ‏تتناسب مع الجميع.

ضخ 250 عبوة حلوى المولد النبوي بكل مجمع استهلاكي

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، إنه يتلقى يوميا تقرير من الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية حول نسب ضخ حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات، إضافة إلى ضخ السلع الغذائية الأخرى، وأفاد التقرير أن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تمد يوميا المجمعات الاستهلاكية بما يتناسب ‏وإقبال المواطنين، مؤكدًا أن المتوسط العام للضخ اليومي بكل مجمع لا يقل ‏عن 250 عبوة متنوعة ما بين الكيلو والاثنين كيلو والثلاثة كيلو.‏

أسعار حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال معاون الوزير، ‏أن أسعار حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية تبدأ من 65 جنيه الكيلو الواحد، ‏و145 جنيه للعبوة اثنين كيلو، و 230 جنيه للعبوة 3 كيلو جرام، مؤكدًا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ يوميًا كميات كبيره من السلع ‏الأخرى وبتخفيضات تصل إلى 30 %، وأشار إلى أن ميكنة المجمعات ‏الاستهلاكية سمح بمتابعة الوارد والمنصرف من السلع وهو ما مكن ‏الشركة القابضة بمتابعة الرصيد بكل مجمع استهلاكي.