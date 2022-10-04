التموين: ضخ يومي لحلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة
كتب:
وفاء الصعيدي
04:15 م | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين
وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالاستمرار في ضخ حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات الاستهلاكية يوميًا بأسعار مخفضة كي تتناسب مع الجميع.
ضخ 250 عبوة حلوى المولد النبوي بكل مجمع استهلاكي
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتلقى يوميا تقرير من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول نسب ضخ حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات، إضافة إلى ضخ السلع الغذائية الأخرى، وأفاد التقرير أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمد يوميا المجمعات الاستهلاكية بما يتناسب وإقبال المواطنين، مؤكدًا أن المتوسط العام للضخ اليومي بكل مجمع لا يقل عن 250 عبوة متنوعة ما بين الكيلو والاثنين كيلو والثلاثة كيلو.
أسعار حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال معاون الوزير، أن أسعار حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية تبدأ من 65 جنيه الكيلو الواحد، و145 جنيه للعبوة اثنين كيلو، و 230 جنيه للعبوة 3 كيلو جرام، مؤكدًا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ يوميًا كميات كبيره من السلع الأخرى وبتخفيضات تصل إلى 30 %، وأشار إلى أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمح بمتابعة الوارد والمنصرف من السلع وهو ما مكن الشركة القابضة بمتابعة الرصيد بكل مجمع استهلاكي.