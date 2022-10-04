جامعة حلوان تعلن وضع التغير المناخي وآثاره ضمن المواد الدراسية

أعلنت جامعة حلوان، وضع التغير المناخي وآثاره ضمن برامجها الدراسية، وذلك من خلال توصيات ملتقى «الخدمة الاجتماعية.. وتحديات التغير المناخي»، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، إذ نظمت كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان، الملتقى العلمي.

وأكد الدكتور زغلول عباس حسنين، عميد الكلية، أن أهمية هذا الملتقى تأتي في ضوء تنامي الاهتمام العالمي بظاهرة التغير المناخي التي تهدد بحدوث كوارث بيئية واقتصادية خاصة بالدول النامية وفي إطار الاستعداد لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop 27 في نوفمبر 2022 في مدينة شرم الشيخ.

وأضاف في بيان له: «عقد اللقاء بحضور 150 عالم وخبير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وخبراء من المجتمع الخارجي ومنهم الدكتور وائل محمد رضا أمين عام مساعد الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، اللواء عبد النعيم حامد عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر، الدكتور رياض الفقي دكتور علم الاجتماع البيئي ومدير أكاديمية آفاق للتنمية والتدريب».

إنشاء إدارة خاصة للمخاطر لجميع مؤسسات الخدمة الاجتماعية

وأكد عميد الكلية، أن المؤتمر أسفر عن مجموعة من التوصيات وهي وضع التغير المناخي وآثاره ضمن بعض المواد الدراسية ومجالات التدريب في الخدمة الاجتماعية والمشاركة في إعداد دليل لمواجهة الآثار النفسية والاجتماعية والقيام بالبحوث والدراسات الاجتماعية التي تتعلق بالتغير المناخي وآثاره.

واشتملت التوصيات أيضا على إنشاء إدارة خاصة للمخاطر لجميع مؤسسات الخدمة الاجتماعية، وإضافة معيار عن إدارة المخاطر ضمن معايير الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي في الخدمة الاجتماعية ووضع خطط لمواجهة الكوارث التي تسببها التغيرات المناخية ودور منظمات المجتمع المدني في التأهب والتعامل مع هذه التغيرات.

بناء قدرات المجتمع المدني والمحلي لمواجهة آثار التغيرات المناخية

وجاءت ضمن التوصيات أن تكون هناك رؤية واضحة للمجتمع المدني لبرامج التكيف والتخفيف ومساهمة منظمات المجتمع المدني في تنفيذ تلك البرامج وسياسة الإفصاح لكافة مؤسسات ومنظمات الدولة في كمية الانبعاثات السنوية لها، وعمل تقرير سنوي لهذه الانبعاثات بحيث تصل إلى صافي الصفر كاربون 2050 وبناء قدرات المجتمع المدني والمحلي لمواجهة أثار التغيرات المناخية وذلك عن طريق برامج التوعية والتدريب والمواد العلمية والتطبيقية والتعامل مع الآثار السلبية للتحول الرقمي وآثاره التي تؤدي إلي المزيد من غازات الاحتباس الحراري.