قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنها شاركت في جلسة الإبداع والصناعات الثقافية ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة، موضحة أن هناك نماذج ملهمة من جميع الأعمار شاركوا في المنتدى، وعرضوا تجاربهم وخبراتهم في العمل الثقافي.

قصور الثقافة في مصر أذرع الوزارة

وأوضحت «الكيلاني» خلال استضافتها على شاشة برنامج «السفيرة عزيزة» بفضائية «DMC»، أن بروتوكول التعاون الموقع بين الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يتواكب مع المرحلة الجديدة التي تعمل بها الوزارة، وبدأ بسينما الشعب التي كانت مجرد تجربة في قصور الثقافة إلى أن أثبتت نجاحها، وجرى تعميمها في كل قصور الثقافة، لتوصيل الخدمة الثقافية السينمائية في المناطق التي لا يوجد بها دور عرض سينمائي، مشيرة إلى أن قصور الثقافة في مصر هي أذرع الوزارة على مستوى الجمهورية.

تحويل 16 قاعة بـ16 قصر ثقافة لدور عرض

وأشارت الدكتورة نيفين الكيلاني، إلى الانتهاء من تجهيز 16 قاعة عرض سينمائي بقصور الثقافة بالتعاون مع «المتحدة»، موضحة أن السينما أداة مهمة في العملية الثقافية والأفلام الهادفة لها دور كبير في تغير الفكر والرؤية والقوانين في بعض الأحيان، مؤكدة أهمية مخاطبة الناس في مختلف المناطق بلغة تتناسب مع مفهومهم مع التواجد في الأماكن التي لا توجد بها دور عرض سينمائي.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأكدت وزيرة الثقافة، أنه جرى الاتفاق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الشراكة في الإدارة وتوزيع الأفلام، لاستخدام 40 قصر ثقافة على عدة مراحل بدأت بالمرحلة الأولى التي تتضمن 16 قصر ثقافة وإلى أن ينتهي المشروع بتنفيذ 40 دار عرض في 2023، موضحة أن التعاون بين الوزارات جاء بتوجيه من الرئيس السيسي لعدم وجود مصطلح الجزر المنعزلة، وأن تقدم الخدمات الثقافية للمواطن في مكانه دون انتظاره.