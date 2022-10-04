«آداب عين شمس»: ندعم التحول الرقمي في التعليم ما بعد الجامعي

نظمت وكالة الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب بجامعة عين شمس، اللقاء السنوي التعريفي لطلاب وطالبات الدراسات العليا للعام الدراسي 2022- 2023، حول اللوائح والمتطلبات الخاصة ببرامج الدراسات العليا «دبلومات- ماجستير- دكتوراه».

وحثت الدكتورة حنان كامل، الطلاب على الجهد والمثابرة وخصوصا في البحث العلمي واستغلال الخبرات، والإمكانات المتاحة لهم من قبل الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والمنسقين الأكاديميين، لكل برنامج دراسي، وكذلك مكتبة الكلية في إطار دعم التحول الرقمي في التعليم ما بعد الجامعي، مشيرة إلى الاستعداد التام لاستقبال استفساراتهم وخدمتهم، حسب الأنظمة المتبعة، واستقاء المعلومات من مصدرها الرسمي.

الارتقاء بالتصنيف الدولى للكلية

وأكدت في بيان لها، أن الكلية حريصة على بقطاع الدراسات العليا ومنظومة البحث العلمي بالكلية الأمر الذى يسهم في الارتقاء بالتصنيف الدولى للكلية ولإصداراتها العلمية.

وأكدت الدكتورة شيرين مظلوم، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث على أهمية استغلال الطلبة للمحاور المطروحة خلال اللقاء لما تحتويه على إيضاح اللوائح والأنظمة والمتطلبات وتحديد مسار الطالب وأهميتها في إلمام الطالب بكل ما يتعلق بها بشكل مبسط .

لا يقبل عذر عن عدم علمه بما نشر من تعليمات داخل الكلية

وشددت على مسئولية الطالب عن متابعة كل التعليمات المعلن عنها في إدارة الدراسات العليا، وعلى أهمية درايته الكاملة باللوائح المنشورة على موقع الكلية، إذ يعتبر نشرها على الموقع والصفحة الرسميين للكلية، بمثابة إخطار للطالب بها ولا يقبل عذر عن عدم علمه، بما نشر من تعليمات داخل الكلية حيث يفترض حضوره للكلية للدراسة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.