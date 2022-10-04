جميلة البداوي لـ«الوطن»: احتفالات أكتوبر فخر لمصر ولكل العرب

شاركت الفنانة المغربية جميلة البداوي، في أول ظهور لها بعد زفافها على الفنان المغربي عبدالفتاح الجريني، في احتفالية الندوة التثقيفية رقم 36، التي أقيمت أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشاركت فيها جميلة بأداء جزء من أوبريت لمتنا.

جميلة البداوي: فخر أن أمثل بلدي المغرب في احتفالات أكتوبر

قالت جميلة في تصريحات لـ«الوطن»: «كفنانة مغربية شرف كبير أن أمثل دولتي المغرب في مصر الشقيقة، وفي حدث هام مثل احتفالات أكتوبر، وأغني أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، فحدث أكتوبر، حدث عظيم وكبير لمصر ولكل الدول العربية»

أضافت: «شرف كبير لي أن اشارك الغناء مع نجوم الغناء فى الوطن العربي، الذين شاركتهم الغناء، وشكرا لكل الناس التى كانت خلف الكاميرات من أجل خروج العمل للنور».

أوبريت لمتنا من توزيع الفنان أحمد عادل

أوبريت لمتنا، من كلمات الدكتور مدحت العدل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، ومكساج مصطفى رؤوف.

وشارك فى التمثيل، أحمد عز وأحمد حلمي وأحمد صلاح حسني وكمال أبو رية وسميرة عبدالعزيز وأمينة خليل.

وعلى مستوى الغناء، شارك كل من: الفنان السعودي بدر الشعيبي والقطري فهد الكبيسي والفنانة الأردنية نداء شرارة ومن لبنان الفنانة نوال الزغبي، ومن الإمارات العربية الفنانة بلقيس، ومن المغرب الفنانة جميلة البداوي، ومن قطر الفنان فهد الكبيسي، ومن ليبيا الفنان حميد الشاعري، ومن فلسطين الفنان محمد عساف، بالتعاون مع كورال روح الشرق، ومن مصر الطفلة كنزي ومدحت صالح وأحمد سعد.