الرئيس السيسي: التحديات موجودة ولن تنتهي في حياة أي أمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ التحديات موجودة ولن تنتهي في حياة أي أمة وهي سنة من سنن الله عز وجل في الكون، مستشهدًا بفيروس كورونا المستجد، الذي كان اختبار من اختبارات الله لحكمة لا نعرفها.

السيسي: منذ عام 1967 وحتى 1982 توقفت مظاهر الحياة في هذا البلد

وأضاف السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية السادسة والثلاثين للقوات المسلحة المصرية المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، «البعض يتصوّر أن الأمر انتهى بحرب أكتوبر، لكن منذ عام 1967 وحتى 1982 توقفت مظاهر الحياة في هذا البلد لكن النمو البشري لم يتوقف، فالجميع يريد التعلم والعلاج والتعايش، أوجه هذا الكلام تحديدًا للمفكرين والمثقفين».