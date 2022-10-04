بطل من معركة «أبو عطوة»: تكريم الرئيس السيسي لنا فخر وشرف فاق توقعاتنا

قال اللواء ماجد شحاتة، أحد ضباط المجموعة 139 صاعقة المشاركة في نصر أكتوبر، وأحد المكرمين من الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، إن حرب أكتوبر محفورة في وجدان كل مقاتل مصري، ومتحف أبو عطوة خير دليل، إذ يتضمن دبابات إسرائيلية مدمرة، وجرى الاهتمام به منذ عام 2019 من خلال تطوير الإنشاءات، وتجديد أسواره وبوابته، وتخصيص حراسة دائمه عليه، خاصة أنه يتضمن آثار تدمير معدات العدو الإسرائيلي.

قتال شرس بين الجندي المصري وأحدث الدبابات

وأوضح «شحاتة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC»، أن أفراد القوات المسلحة قاتلوا بشكل لم يشهده التاريخ، إذ واجه المقاتل المصري، أحدث الدبابات على مستوى العالم، بسلاحه الشخصي وصواريخ RPG المحمولة على الكتف، وينجح في اختراق القوات الإسرائيلية، لافتا إلى أنه واجه العدو الإسرائيلي في ثغرة الدفرسوار بـ5 مجموعات قتالية، ونجح في أول صدام لمعرفة أسلوب تقدم العدو وخباياه العسكرية.

تحية الرئيس لأبطال معركة أبو عطوة

وأشار اللواء ماجد شحاتة، إلى أن تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبطال معركة أبو عطوة، فاقت كل التوقعات، ولم يكن مجرد تكريما من الشؤون المعنوية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي كرم 5 من مقاتلي الصاعقة المصرية بحفاوة وتباهي أمام مصر والعالم، «تكريم الرئيس شرف كبير لنا لن ننساه طوال حياتنا».

حرب من أجل تراب مصر

وتابع قائلا: «تذكر مصر لنا الدائم بعد مرور 49 سنة شيء كبير في نفوسنا، وحاربنا من أجل تراب مصر ولم نطمع في أي مكسب مادي أو معنوي، كان هدفنا فقط منع العدو من دخول مصر، وربنا وفقنا وأكرمنا وقدرنا ننتصر على العدو الإسرائيلي».