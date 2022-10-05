مصرع شاب وإصابة آخر في اصطدام سيارة ربع نقل بتريلا على «صحراوي المنيا»

لقى شاب مصرعه، وأصيب آخر، في الساعات الأولى لصباح اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتريلا بمقطورة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.

تفاصيل الاصطدام

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، تتضمن اصطدام السيارة رقم (4628 د هـ ص)، بأخرى نقل بمقطورة «تريلا» رقمها (438 ر ط ف)، حيث اصطدمت الربع نقل بالتريلا من الخلف، أثناء سيرها بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص، ونتج عن ذلك مصرع شخص وإصابة آخر.

متوفى ومصاب

انتقلت سيارت الإسعاف ورجال البحث الجنائي والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين بالفحص مصرع «سليمان سالم»، 37 عاما، مقيم بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وإصابة حمادة محمد عبد الفتاح، 20 عاما، باشتباه كسر بالحوض وسحجات وكدمات، ويقيم في محافظة بني سويف، وتم نقله لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وتم التحفظ علي السيارتين وتحرير محضر بالحادث.