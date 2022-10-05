بلغاريا: الغاز المصري سيكون أهم الروافد لتلبية احتياجتنا

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وزير الطاقة البلغاري، روسين هريستوف، بحضور السفير البلغاري بالقاهرة، ديان كاتراتشيف، والوفد المرافق لهما، حيث تم بحث أوجه وفرص التعاون بين البلدين في مجالات الغاز والطاقة.

وأبدى الوزير البلغاري رغبة بلاده في أن يكون الغاز المصري أحد الروافد المهمة لتلبية جانب من احتياجات بلاده من الغاز الطبيعي المسال، في ظل العلاقات التاريخية المتميزة والحرص على توسيع أطر التعاون، خاصة في مجال توريد الغاز المسال والطاقة بصفة عامة.

الملا: هناك اهتمام عالمي بتامين امدادات الغاز

من جانبه، أشار الملا إلى أهمية الطاقة واهتمام دول العالم بتأمين امداداتها خاصة من الغاز الطبيعي، وأن هناك فرص جيدة للوصول بإمدادات الغاز المصري لجنوب شرق أوروبا من خلال بلغاريا، التي تمتلك بنية أساسية قوية في مجال الغاز وخاصة في ضوء تدشين خط أنابيب للغاز الطبيعي بين بلغاريا واليونان.

وشهدت المباحثات الاتفاق على الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم لتطوير التعاون الفني والعلمي والتكنولوجي والتجاري في مجال البترول والغاز، بما يحقق الفائدة المشتركة للبلدين.

حضر المباحثات، الجيولوجي علاء البطل، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والمهندس ياسر صلاح، رئيس شركة جاسكو، والمهندس ياسين محمد، نائب رئيس إيجاس للعمليات والشبكات، ودينيستا زلاتيفا، المدير التنفيذى لشركة بولجرجاس البلغارية.