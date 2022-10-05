الجامعات: احتفالات أكتوبر مستمرة على مدار شهر.. وندوات طوال «الترم»

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية التزام الدراسة للعام الجامعي الجاري 2022 دون رصد أي مشكلات بشأنه حتى الآن، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات، موضحين أن الجامعة مستمرة في تنظيم احتفالات أكتوبر المجيدة طوال الشهر الجاري وأن الندوات واللقاءات مستمرة أيضا دون انقطاع وذلك في إطار خطة موسم الأنشطة الطلابية الذي تنظمه الجامعات.

احتفالات نصر أكتوبر

وأكد الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال العام الدراسي الجديد، موضحا الالتزام بالخريطة الزمنية والتوسع من الأنشطة الطلابية المختلفة خلال العام الدراسي، مشيراً إلى أن احتفالات أكتوبر المجيدة مستمرة طوال أيام الشهر من ندوات وفعاليات وغيرها من الأنشطة التي تنمي وتحفز مواهب الطلاب مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

العام الدراسي الجديد

وأكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ان الجامعة وضعت خطة كبرى للعديد من الأنشطة الطلابية والندوات التثقيفية لمنسوبيها تزامنا مع احتفالات شهر أكتوبر المستمرة حتى نهاية الشهر وكذلك استضافة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية خلال نوفمبر المقبل.