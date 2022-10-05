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الكويت: تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء

دعوة مجلس الأمة للانعقاد في 11 أكتوبر الجاري

كتب:

سحر المكاوى
11:39 ص | الأربعاء 05 أكتوبر 2022
مجلس الأمة الكويتى

مجلس الأمة الكويتى

أعلن الديوان الأميري الكويتي، تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا الوزراء، وفقا لما نقلته قناة «العربية»، في نبأ عاجل قبل قليل.

والسبت الماضي، أعلن مجلس الوزراء الكويتي، تقديم استقالة أعضائه إلى أمير البلاد بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة.

دعوة مجلس الأمة الكويتي للانعقاد 11 أكتوبر الجاري

فيما اعتمدت الحكومة الكويتية مشروع مرسوم لدعوة مجلس الأمة الكويتي للانعقاد في 11 أكتوبر الجاري.

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بقلم سحر المكاوى