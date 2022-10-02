«الصباح» يقبل استقالة رئيس الوزراء الكويتي بعد إعلان نتائج الانتخابات

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا»، أنّ ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وافق على استقالة رئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وكانت استقالة رئيس وزراء الكويت جاءت ضمن تقديم استقالة الحكومة بالكامل، وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية خلال الاجتماع الاستثنائي للحكومة برئاسة الشيخ أحمد.

استقالة رئيس وزراء الكويت وحكومته

وحول تفاصيل استقالة رئيس وزراء الكويت، وافق مجلس الوزراء على مرسوم يدعو مجلس الأمة للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل، حيث تنص المادة 57 من الدستور الكويتي على تشكيل الحكومة في بداية كل فصل تشريعي، وأظهرت النتائج الرسمية قبل ثلاثة أيام أن مرشحي المعارضة، ومن بينهم الإسلاميون، حققوا مكاسبا كبيرة في الانتخابات النيابية، لتأتي بعد ذلك استقالة رئيس وزراء الكويت.

وطالب ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح، بالبقاء في تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

سيطرت أقليات على مجلس النواب الكويتي

وأظهرت نتائج الاستطلاع، أن معظم النواب المزعومين الموالين للحكومة فقدوا مناطقهم، بينما أضافت الكتلة الشيعية المزيد من المقاعد، في غضون ذلك، عززت الحركة الدستورية الإسلامية بالكويت، حصتها في مجلس النواب المكون من 50 مقعدًا.

انتخابات مبكرة في الكويت

وأجرت الكويت انتخابات مبكرة في 29 سبتمبر المنصرم، بعد أن حل الشيخ مشعل البرلمان في محاولة لإنهاء المواجهة السياسية بين الحكومة والمجلس التشريعي، وكان ولي العهد قد عين الشيخ أحمد رئيسا للوزراء في يوليو الماضي، بعد أن ضغط نواب معارضون في البرلمان المنحل من أجل رئيس وزراء جديدن وإقالة رئيس البرلمانن الذي انسحب من انتخابات سبتمبر، وكثيراً ما أدى الجمود بين الحكومة الكويتية والبرلمان إلى تعديلات وزارية وحل المجلس التشريعي على مدى عقود.