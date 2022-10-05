ضبط «عصابة سرقة العيادات» بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع في النزهة

تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل العيادات والشركات، إذ تقدم أحد الأطباء مقيم بالنزهة، باكتشافه كسر باب العيادة عمله الكائنة بدائرة القسم وسرقة (جهاز لاب توب - منظار جلدية) من داخلها.

تحريات الأمن

بإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وهما شخصان مقيمان في الحدائق والأميرية ولهما معلومات جنائية.

المفتاح المصطنع وكسر الباب

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم السرقة من داخل العيادات والشركات بأسلوب المفتاح المصطنع، وكسر الباب، وأقرًا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتمّ بإرشادهما ضبط كل المسروقات لدى عميلهما سيئ النية مقيم بمحافظة القليوبية، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.