القبض على 14 تاجر مخدرات وتنفيذ 687 حكما قضائيا في حملة أمنية بسوهاج

شن قطاع الأمن العام حملة أمنية بسوهاج، أسفرت عن ضبط 27 قطعة سلاح ناري عبارة عن (4 بنادق آلية- 4 بنادق خرطوش- طبنجة - 18 فردا محليا - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

ضبط 12 قضية إتجار في المواد المخدرة

كما تمّ ضبط 12 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 14 متهما لـ10 منهم معلومات جنائية، إلى جانب تنفيذ 687 حكما قضائيًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.