الذهب يعظم خسائره.. انخفاض 20 جنيها في الجرام منتصف تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا كبيرا بالسوق المحلية في بداية تعاملات اليوم، وانخفض عيار 21 بمقدار 20 جنيها مقارنة بأمس، ليسجل سعر البيع في تعاملات اليوم 1075 جنيه للجرام بدلًا من 1094 جنيهًا.

الذهب عيار 24 سجل 1228.5 جنيه للجرام

وأشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية بشأن أسعار الذهب وبيان شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أنّ الذهب عيار 24 سجل 1228.5 جنيه للجرام، وعيار 18 بلغ 921.4 جنيهًا للجرام، ووصل عيار 14 إلى 718.7 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و600 جنيه

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و600 جنيه، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجلت أسعار الذهب العالمية 1706 دولار للأوقية.

وأشارت الشعبة في تقرير الأسعار إن استمرارية زيادة حجم العرض تخفض أسعار الذهب محليا والسعر العالمي يتعافى ويحقق زيادات مستمرة على مضي 4 أيام بعد انخفاضه لأدني مستوياته خلال الشهر الماضي.