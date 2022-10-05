انخفاض أسعار الذهب عالميا.. وارتفاع طفيف في قيمته بمصر

انخفضت أسعار الذهب إلى ما دون 1720 دولارًا للأوقية اليوم، بعد ارتفاعٍ قدره 4% في الجلستين السابقتين، حيث أوقف الدولار تراجعه مع إعادة تقييم المستثمرين للمسار المحتمل للسياسة النقدية الأمريكية.

الاحتياطي الفيدرالي لن يتراجع عن رفع الفائدة

حذّر المحللون من أنّه قد يكون من السابق لأوانه المراهنة على تحول مسالم من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع تأكيد صنّاع السياسة الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات تقييدية من أجل المضي قدمًا في ارتفاع التضخم.

توقعات بتراجع أسعار الذهب

ووصل الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2074.88 للأوقية أغسطس 2020، وميتوقع تداول المعدن الأصفر عند مستوى 1642.09 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية الربع الأخير من 2022، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم التداول عند 1587.96 دولار في غضون 12 شهرًا.

أسعار الذهب في مصر

ومحليا، ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف بواقع 2 جنيه بعد خسائر 3 أيام، حيث سجل الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 1254 جنيها، و1097 جنيها لعيار 21، و940 جنيها لعيار 18، وعيار 14 سجل 731 جنيها، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) 8776 جنيها.