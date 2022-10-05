سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر.. يبدأ من 15 ألفا و750 جنيها

ما زال الاستقرار يسيطر على عمليات بيع وشراء سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر، وذلك بجميع الشركات العاملة في صناعة الحديد والأسمنت داخل مصر، ويبحث العاملون في مجال البناء والعقارات وأيضًا الراغبين في تأسيس وشراء الشقق عن سعر طن الحديد والاسمنت اليوم في مصر.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر طن الحديد والأسمنت في مصر اليوم، وفقًا لنشرة شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر

استقر سعر البيع طن الحديد اليوم في الأسواق المحلية المصرية، وفي جميع الشركات العاملة بالصناعة تقريبًا، لتأتي كالتالي:

- سعر طن حديد عز 18100 جنيه.

- سعر طن حديد بشاي 18000 جنيه.

- سعر حديد العتال 17800 جنيه للطن.

- سعر حديد عطية 17000 جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان 17000 جنيه للطن.

- سعر حديد المركبي 15750 جنيهًا للطن.

- سعر حديد المصريين 17550 جنيهًا للطن.

- سعر حديد الكومي 17000 جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي 17000 جنيه للطن.

- سعر حديد العشري سجل 17100 جنيه للطن.

- سعر حديد مصري ستيل سجل اليوم نحو 17200 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

- وصل سعر أسمنت المسلح لـ 1458 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت نصر 1435 جنيهًا للطن.

- سعر وادي النيل نحو 1400 جنيه للطن.

- سعر أسمنت المخصوص 1440 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت حلوان 1455 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت السويدي 1500 جنيه للطن.

- سعر أسمنت المسلة 1390 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت بني سويف 1390 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت السهم 1398 جنيهًا للطن.