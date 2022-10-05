كيلو اللحمة بـ 115 جنيها داخل منافذ «محاربة الغلاء» بالمنيا

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، منفذ بيع اللحوم البلدية، بأسعار مخفضة، تصل إلى 115 جنيها للكيلو الواحد، ضمن المشروع القومي لمحاربة الغلاء، الذي يجرى تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وجمعية مواطنون ضد الغلاء، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال عرض اللحوم بأسعار مناسبة لجميع الفئات، ضمن خطة المحافظة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق.

متابعة القضايا والمشكلات التي تمس حياة المواطنين

أجرى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات والقطاعات الخدمية بمركز أبو قرقاص، للوقوف على سير العمل ومتابعة القضايا والمشكلات التي تمس حياة المواطنين، العمل على حلها على أرض الواقع، إذ تفقد «القاضي»، أعمال إنشاء مستشفى أبو قرقاص المركزي، لتقديم خدمات طبية ذات كفاءة وجودة عالية، إذ تابع المحافظ، نسب ومعدلات التنفيذ، موجها بالإسراع في إنجاز الاعمال.

تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية

كما تفقد المحافظ سير العمل بالمركز النموذجي لتجميع الألبان، بمركز أبو قرقاص، والذي تم افتتاحه ضمن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق «المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية»، وذلك دعمًا من الدولة للمربين والمزارعين في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبما يخلق المزيد من فرص العمل في المناطق الريفية بالمحافظة.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين، إذ استمع لمقترحاتهم وطلباتهم، موجها رئيس الوحدة المحلية بفحص وعرض الطلبات وإيجاد حلول لها.