«المعلمين»: تعدى ولية أمر على مديرة مدرسة ينتهي بالاعتذار ونقل الطالبة

أصدرت نقابة المعلمين بيانا حول تفاصيل الاخطار الذي تلقته غرفة عمليات النقابة العامة برئاسة محمد عبدالله، من النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان، يتناول حادث تعرض مديرة مدرسة الشيماء التابعة لإدارة التبين التعليمية، وبعض المعلمات لاعتداء من ولية أمر.

نقابة المعلمين

وأشارت نقابة المعلمين إلى أن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وجه سيد علي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان، بمتابعة ملابسات الواقعة، واتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ الحق القانوني والأدبي لمديرة المدرسة والمعلمات، بحسب ما نص عليه بيان النقابة.

نقابة معلمي حلوان

من جانبه أوضح سيد علي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان، خلاصة ما تم في هذه الحادثة، مشيرا إلى أنه تم تقديم اعتذار علني من قبل ولية الأمر وزوجها أمام معلمات المدرسة والطالبات، لمديرة المدرسة والمعلمات المعتدي عليهن، في حضور الدكتور عبدالعزيز فهمي مدير إدارة التبين التعليمية، وأشرف عبد المعبود أمين النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان، مشيرا إلى أنه عقب ذلك تم اتخاذ قرار بنقل الطالبة إلى مدرسة أخرى، حفاظا على حق وكرامة المعلم.