غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام للصيانة قبل «أمطار الشتاء»

تقوم محافظة الجيزة بأعمال صيانة ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، استعداداً لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار.

وأشارت محافظة الجيزة في بيان لها، إلى أن الأمر يستلزم غلق جزئي بجسم الكوبري أعلى ميدان الجيزة، وتحديداً بالاتجاه القادم من كوبري فيصل المؤدي لشارع جامعة القاهرة بالحارة اليسرى فقط، لمدة 3 أيام ابتداء من الساعة الواحدة فجر غد الخميس، وحتى الخامسة صباح يوم السبت الموافق 8 أكتوبر، علی أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

محافظ الجيزة يوجه بتسهيل الحركة المرورية

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن الأعمال تأتي في إطار خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكباري والمحاور وتوفير السيولة المرورية، ووجه المحافظ، رئيس حي جنوب الجيزة ومديرية الطرق، باتخاذ ما يلزم نحو متابعة تنفيذ الأعمال على أكمل وجه لتسهيل حركة سير المركبات بالكوبري مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.

ووجه مسؤولي الإدارة العامة للمرور، باتخاذ ما يلزم نحو تأمين حركة المركبات وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال لضمان عدم وقوع أي إعاقات مرورية، موضحاً أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.