طبيب العاشر يرثي ابنته «هنا» بكلمات مؤثرة ويكشف عن وصيتها: كانت أمي وأختي

رثى الدكتور وائل ياسر، ابنته «هنا» البالغة 8 أعوام، التي لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها بإسفسيكيا الغرق، إثر غرقها داخل حمام سباحة بمدينة العاشر من رمضان، بكلمات مؤثرة، كما كشف عن وصيتها له.

والد الطفلة غريقة حمام السباحة يرثيها بكلمات مؤثرة

وقال الأب المكلومة المقيم في مدينة العاشر من رمضان، خلال منشور له عبر حسابه على «فيسبوك» : «ماتت هنا.. ماتت اللي كانت بنتي وأختي وأمي وكل حاجة ف حياتي».

وصية الطفلة هنا لوالدها

وتابع: «ماتت هنا بعد ما وصتني أحافظ على الصلاة وما أشربش سجاير عشان درست في المدرسة إنها مضرة بالرئة، وازاي أنا دكتور ومش عارف كده».

واختتم منشوره: «ماتت هنا.. أنا خصيم من تسبب في وفاتها.. دنيا وآخرة ومش هسيب حقي بنتي.. بنتي ما ماتتش من سكته قلبية ولا هبوط في الدورة الدموية، بنتي كانت رياضية وبتلعب سباحة، وبتخلص وتطلع على الجيم، كانت دي حياتها، إهمالكم اللي قتل هنا.. يارب استودعتك هنا.. يارب يارب صبرني على فراقها».

غرق الطفلة هنا في حمام سباحة بالعاشر

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا بوفاة «هنا وائل ياسر عبدالمعز حبيشي» 8 أعوام، إثر إصابتها بإسفسيكيا الغرق، أثناء تدريبات داخل حمام السباحة بنادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان.