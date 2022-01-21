صحة قنا: الكشف على 1023 حالة في قافلة طبية مجانية بحاجر الدهسة

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية حاجر الدهسة التابعة لمركز فرشوط ، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا، لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ قنا، في بيان صحفي، اليوم، الجمعة، أن القافلة ضمت 6 تخصصات طبية مختلفة، ونجحت في توقيع الكشف الطبي على 1023 حالة بواقع «315 أطفال، 265 باطنة، 248 عظام، 87 نسا وتوليد، 73 جراحة، 35 تنظيم أسرة».

فحص 21 حالة معمليًا

وأضاف الداودي أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لـ21 حالة، لافتا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 93 مواطنا، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة.

توفير خدمة طبية مجانية بقرية الدهسة

ومن جانبه أشار الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان، إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية أسبوعيًا فى إحدى قرى المحافظة، لاسيما الأكثر احتياجا منها، معربا عن شكره وتقديره للأطباء وأطقم التمريض والمتطوعين والجمعيات الأهلية الشريكة المشاركة فى القافلة والمشرفين عليها، مؤكدا على اهتمام اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بتنظيم مثل تلك القوافل وتكليفاته المستمرة بمتابعة سير العمل، وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للقيام بعملها على أكمل وجه، وإعداد تقرير دوري لما تسفر عنه من نتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية مجانية، لضمان توفير الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين خاصة الأولى بالرعاية منهم.