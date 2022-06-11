خالد سرحان عن الهجوم عليه بسبب سعد لمجرد: أنا مهاجمتش رمز وطني مغربي

كشف الفنان خالد سرحان عن الهجوم الذي يتعرض إليه بسبب حذفه فيديو سعد لمجرد، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

بواجه هجوم مش طبيعي من مجموعة كبيرة جدا من الشباب المغربي

وكتب خالد سرحان: «من بعد ما مسحت البوست بتاع أغنية سعد لمجرد وأنا بواجه هجوم مش طبيعي من مجموعة كبيرة جدا من الشباب المغربي.. الحقيقة أنا مش لاقي أي تفسير لده، أنا مهاجمتش رمز وطني مغربي ولا حتى هاجمت أي شخص أنا خدت موقف إنساني طبيعي غير متعلق ولا بشخص ولا ببلد».

وأضاف سرحان: «أي حد مكاني لازم ياخد الموقف ده وإلا مش هيكون إنسان سوي.. أنا حتى لم أثبت اتهامات، أنا قولت إن الموضوع طالما فيه احتمال حتى لو 1% يكون مُدان بالتهم دي فعلا فأنا عن نفسي لازم أتجنب الشخص ده لحد ما أتأكد إنه بريء وبس».

زُرت المغرب كتير والشعب المغربي من أقرب الشعوب لقلبي

وواصل خالد سرحان: «أنا زُرت المغرب كتير والشعب المغربي من أقرب الشعوب لقلبي ككرم وطيبة وذوق في التعامل، عشان كدا أنا مش زعلان منهم وأتمنى ما يفهمونيش غلط، المغرب مش شخص، ومصر مش شخص، إحنا بلاد كبيرة مينفعش نختزلها في فرد ممكن يخطئ أو يصيب».

خالد سرحان يقدم اعتذارًا بسبب فيديو سعد لمجرد

وكان خالد سرحان قد قدم اعتذارا للمتابعين، بسبب نشره فيديو يسخر فيه من سعد لمجرد قائلا: «فيه أغنية أنا اتريقت عليها في فيديو عندي على الصفحة إمبارح.. الأغنية دي كانت تريند على تيك توك وأنا بكل أمانة مش مميز غير صوت إليسا في الأغنية ومعرفش مين اللي بيغني معاها.. فصديق ليا كلمني وبالصدفة بيقولي شفت الفيديو بتاعك على أغنية سعد لمجرد قفلت معاه ومسحت البوست في ساعتها».