محطة «عدلي منصور».. معجزة هندسية بسواعد ألف «مهندس وعامل»

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ جميع المشروعات العملاقة، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيراً إلى أن محطة عدلي منصور التبادلية العملاقة، تعد عملاً هندسياً فريداً من نوعه، على مساحة 15 فداناً، وتحتوى على 5 وسائل نقل مختلفة، هي المحطة النهائية للخط الثالث لمترو الأنفاق، على مساحة 3400 متر مربع، وترتبط بورشة العمرة الجسيمة للمترو، على مساحة 65 فداناً.

وزير النقل: حصولها على جائزة أفضل مشروع نقل فى العالم عام 2022 وفق مجلة «ENR» العالمية يدل على المجهود الجبار

وقال «الوزير» إن حصول محطة عدلي منصور التبادلية على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم خلال عام 2022، وفق تقييم مجلة «ENR» العالمية، يدل على المجهود الجبار الذى بُذل لتنفيذ المحطات، موضحاً أن الجائزة تمنح لأفضل المشروعات، وأكثرها تأثيراً على أرض الواقع، وفقاً لمدى مساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة، وسنعمل 24 ساعة من أجل راحة المواطن وتقديم جميع الخدمات المميزة له.

وأوضح أن محطة عدلي منصور التبادلية تحتوى على مول تجارى مكون من طابقين وجراج لسيارات مستخدمي المول، بمساحة 16 ألف متر مربع، إضافة إلى مساحات خضراء 31 ألف متر مربع، وساحات انتظار للسيارات بمساحة 11 ألف متر مربع، وطرق بطول 1300 متر، وشبكة من أنفاق المشاة لربط المحطة بطريق مصر الإسماعيلية، بإجمالي أطوال 200 متر، وتم تنفيذ موقفين للسيارات يستوعبان 450 سيارة لخدمة رواد المحطة.

وأشار الوزير إلى أن المحطة تضم ساحة تبادلية داخلية تربط بين محطتي القطار الكهربائي ومترو الأنفاق، على مساحة 7 آلاف متر مربع، وكوبرى رابط بين المحطتين بطول 21 متراً، وعرض 18 متراً، لتسهيل انتقال الركاب بطريقة سلسة ومباشرة من محطة إلى أخرى، وتم تزويد المجمع بأحدث أنظمة المراقبة والصوتيات ومكافحة الحريق.

وأكد الدكتور حسن مهدى، أستاذ هندسة النقل والطرق بجامعة عين شمس، أن محطة عدلي منصور التبادلية تمثل نقلة حضارية في مجال النقل الحضري والجماعي داخل المدن، حيث إن المحطة جاءت فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تكاملية وسائل النقل، وهو ما حققته المحطة، وحصولها على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم خلال 2022، وفق تقييم مجلة «ENR» العالمية، يدل على أنها من أهم المشروعات التي تم تنفيذها خلال هذه المرحلة.

وأضاف «مهدى»، لـ«الوطن»، أن المحطة تضم عدداً من وسائط وأدوات النقل تتمثل في القطار الكهربائي الخفيف، الذى تم افتتاحه يوم 3 يوليو الماضي، وهو القطار الذى يربط بين مدينة الفنون في العاصمة الإدارية، مروراً بتجمعات شرق القاهرة، ووصولاً إلى محطة عدلي منصور والسلام ويستكمل للعاشر من رمضان، مؤكداً أن المكون المحلى في إنشاء محطة عدلي منصور التبادلية وصل فى بعض مرافق المحطة إلى 60% من الإنشاء. وتابع: «ده معناه إنى أشغل شركاتى ومنتجاتى فى وقت فيه مشكلة فى الاستيراد أو العملة الصعبة، والمصرى دائماً بيبتكر، والعمل أقرب ما يكون للإعجاز».

وقال إن وزارة النقل تقوم بتنفيذ مشروعات ضخمة فى جميع المجالات «السكة الحديد والطرق والكبارى ومترو الأنفاق ومشروعى المونوريل فى العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والقطار الكهربائى الخفيف والقطار الكهربائى السريع»، وكل هذه المشروعات تعمل على تقديم خدمات مميزة للمواطن المصرى.

وأوضح أن جميع المشروعات الخاصة بوسائل النقل التى سيتم تنفيذها حالياً ستعمل على وضع مصر على خريطة وسائل المواصلات العالمية، حيث إن هذه الوسائل التى تشمل المونوريل والقطار الكهربائى السريع والقطار الكهربائى الخفيف، وسائل نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة، وتعمل على تقليل استهلاك الوقود، كما أن هذه الوسائل الحديثة تعتبر من أهم وسائل النقل الأخضر التى ستخدم الجمهورية الجديدة.