مصرع نجار مسلح سقط من أعلى مبنى تحت الإنشاء في بني سويف

لقي نجار مسلح مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من الطابق الثالث من مبنى تحت الإنشاء بشرق النيل في بني سويف، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وفاة نجار مسلح سقط من علو أثناء عمله بأحد المبان في الحي الخامس بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ شؤونها.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، إذ تبين أن المتوفى يدعى «أحمد . ج . ع» مقيم عزبة بلبل بمدينة بني سويف، نجار مسلح، 28 عامًا، وجرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية للحادث سقوط المتوفي من علو أثناء عمله بأحد المبان شرق النيل في بني سويف، عقب اختلال توازنه، ما أدى إلى وفاته وجرى إيداع جثته بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

جرى تحرير محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق، التي أمرت بتوقيع بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، واستخراج التصريح اللازم عقب انتهاء الإجراءات تمهيدا لدفن المتوفي.