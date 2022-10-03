مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء عمله في مزرعة ببني سويف

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه مساء اليوم الاثنين، صعقًا بالكهرباء خلال عمله داخل مزرعة بقرية قفطان الغربية التابعة لمركز سمسطا جنوبي غربي محافظة بني سويف، وجرى نقله إلى مستشفى سمسطا المركزي جثة هامدة، وتم إيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ بوصول جثة شاب إلى المستشفى المركزي

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من العميد منصور الدغيدي، رئيس المباحث الجنائية، يفيد بوصول جثة لشاب في العقد الثالث من العمر إلى مستشفى سمسطا المركزي وادعاء تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله داخل مزرعة بقرية قفطان الغربية بدائرة مركز سمسطا، وتم التوجيه بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع «إسلام ح.ح»، 28 عامًا، عامل، مقيم قرية قفطان الغربية التابعة لمركز سمسطا، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله داخل مزرعة بالقرية ما أدى لوفاته، وجرى نقله إلى مستشفى سمسطا المركزي وجرى إيداعه مشرحة المستشفى.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى سمسطا المركزي

وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم جثة المتوفى إلى ذويه لدفنه.