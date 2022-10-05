«التعليم» توجه هيئة التدريس بالإشراف على صعود التلاميذ للفصول

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليمات مهمة للإدارات التعليمية، لانتظام الدراسة بالمدارس، مؤكدة التشديد على تفعيل الإشراف اليومي، ويكون ذلك تحت مسئولية مدير الإدارة ومدير المدرسة، ويجري عمل تكليفات الإشراف مشرف عام ومشرف لكل دور ومشرفين خلال الفسحة، وعمل خطة شهرية وتوقيع المكلفين بالعمل للإشراف وإحضار صورة للمديرية من جميع المدارس على مستوى كل إدارة.

صعود التلاميذ إلى الفصل بصحبة معلم

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة حضور المعلمين قبل الطابور بوقت كاف للإشراف على دخول التلاميذ في فناء المدرسة وتنظيم، وتواجد جميع هيئة التدريس في الطابور الصباحي والإشراف المشدد على صعود التلاميذ إلى الفصل بصحبة معلم الحصة الأولى فصل تلو الآخر بنظام ودون تدافع، ويحظر على مشرف الأدوار ترك الأدوار مطلقا خلال الفسحة وتحت أي ظرف وفي حالة ظروف خارجة عن الإرادة يجري التنسيق مع المشرف العام أو مدير المدرسة.

وطالبت تعليم الجيزة بتنسيق الدخول والخروج بمجمع المدارس (أكثر من مدرسة) بفاصل زمني نصف ساعة بين، وتنظيم عملية الخروج للطلاب فصلا تلو الآخر وإذا تواجد أكثر من باب للمدرسة فيتم تقسيم وخروج الصفوف على الأبواب وتحت إشراف مشدد من المشرفين منعا لتدافع الطلاب.

عدم السماح للباعة الجائلين بالوقوف أمام المدارس

كما طالبت بعمل حرم آمن لدخول وخروج الطلاب وعدم السماح للباعة الجائلين والتواصل مع الحي ومجلس المدينة بالوقوف أمام المدارس لعدم التجمعات أو الزحام على أبواب المدرسة حرصا على سلامة الطلاب، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي داخل المدرسة، وتعزيز السلوك الإيجابي وتعديل السلبي وتنمية الانضباط السلوكي لديهم داخل المدرسة وخارجها، واشتراك الأخصائيين في الإشراف اليومي.

ولفت الخطاب إلى الاستعانة بـ الشرطة المدرسية من الطلاب في التنظيم مع هيئة الإشراف اليومي، وحرص مدير المدرسة أو وكيل المدرسة على إلقاء كلمة يومية تحث الطلاب على الالتزام بالآداب العامة والأخلاق الحميدة والالتزام بالنظام المدرسي وتعليمات المشرفين حتى نضمن سلامتهم.

وشددت مديرية التعليم بالجيزة على عدم غلق أي سلم أو باب لتسهيل دخول وخروج الطلاب، وتفعيل حصة المشاهدة بالتنسيق مع التطوير التكنولوجي لتحميل المواد الدراسية من قناة مدرستنا (1، 2، 3) وتوزيعها على الطلاب.