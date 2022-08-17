باحث: أتوقع انخفاض سعر برميل النفط إلى 80 دولارا قبل بداية الشتاء

قال محمد شادي باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك أسباب متعددة لمنحنى هبوط أسعار النفط، وتنقسم إلى قسمين أساسيين، الأول من جانب العرض، والثاني من جانب الطلب.

وأشار «شادي»، إلى أن أسعار النفط قد تصل إلى مستويات الـ80 دولار للبرميل قبل بداية الشتاء، لعدة أسباب منها تباطؤ الاقتصاد الصيني بسبب سياسة صفر كورونا، وهو ما أدى إلى إغلاقات أثرت على الاقتصاد بالتراجع، كما أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مشارف انكماش في الربع الثاني من العام، وبالتالي هناك طلب أقل على النفط.

خطة أمريكية لتوفير النفط

وأضاف «شادي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، عبر قناة dmc، من تقديم الإعلامي رامي رضوان: «الولايات المتحدة لديها خطة أعلنتها بداية من العام، وذلك بعرض 180 مليون برميل من النفط خلال الـ6 شهور، وكل شهر فيه حوالي 30 مليون برميل من النفط، وهو ما أدى إلى زيادة العرض في السوق».

تحسن ملحوظ في ليبيا

وتابع الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «في ليبيا بدأ يدخل الأسواق من جديد كميات تصل إلى مليوني برميل وهو ما يخفف من حدة الفجوة بين العرض والطلب، والسبب الثالث أن المستثمرين يتوقعون التوصل إلى اتفاق بين إيران والغرب، وبالتالي فإن 6 ملايين برميل قد يتم ضخها في السوق بطريقة منتظمة من النفط الإيراني».

وأردف: «أكبر المستهلكين على الإطلاق خارج أوروبا وأمريكا هما الصين والهند وهما تشتريان كميات ضخمة من النفط الروسي، وأصبح هناك إحجامًا عن شراء النفط الشرعي الذي يباع بسعره، لأن روسيا تقدم خصومات على النفط بأكثر من 12 دولار على البرميل الواحد».