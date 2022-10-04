غادة البهنساوي: ميزانية حياة كريمة في قطاع التعليم تخطت 20 مليار جنيه

قالت غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة «حياة كريمة»، إن قطاع التعليم يأتي على رأس المحاور الرئيسية الموضوعة ضمن أجندة عمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون مع شتى الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بالتعليم.

وأضافت «البهنساوي»، في حوار مع «الوطن»، أن الخدمات في هذا المحور، تنوعت بين أشكال عديدة من التدخلات، أهمها تشييد عدد من المدارس والفصول، بالإضافة إلى الحضانات الجديدة، فضلا عن رفع الكفاءة والتطوير لمجموعة من الأبنية التعليمية القائمة، وتقديم محاضرات محو أمية للكبار.. وإلى نص الحوار:

ـ كيف ساهمت حياة كريمة في دعم خطة تطوير التعليم؟

عملت حياة كريمة على تحقيق جودة العملية التعليمية بقرى الريف المصري بالاهتمام بشقين الأول شق المباني التعليمية وشق بناء الانسان المعني بالعملية التعليمية من «معلم، طالب، وولي أمر»، بالإضافة لدعم خطط المناهج والأنشطة التربوية بالوسائل المساعدة

ـ ماذا عن عدد المدارس المطورة ضمن حياة كريمة؟

أكثر من 15 ألف فصل مستهدف إنشاؤهم لإتاحة التعليم الأساسي، بواقع 4556 فصلاً مستهدف إنشاؤه لخفض معدلات كثافة الفصول، 3646 فصلاً مستهدف إنشاؤه لإحلال مدارس غير صالحة، 2838 فصلاً مستهدف إنشاؤه لزيادة نسبة استيعاب رياض الأطفال، 2231 فصلاً مستهدف إنشاؤه لإنهاء مشكلة تعدد الفترات الدراسية، 796 فصلاً مستهدف إنشاؤه لزيادة انتشار فصول التربية الخاصة واللغات والتعليم الفني، 349 فصلاً مستهدف إنشاؤه لخدمة المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية.

وهناك 25% من المدارس القائمة مستهدف صيانتها ورفع كفاءتها بواقع 1249 مبنى مدرسي، 4 آلاف فصل ذكي مستهدف إنشاؤه لتمصير فكرة الفراغات الذكية.

ماذا عن عدد الفصول؟

فيما يخص عدد الفصول هناك 75 فصلاً تم افتتاحها لمرحلة رياض الأطفال في 11 محافظة، 12 فصلاً تم افتتاحها للتعليم المجتمعى للمتسربين من التعليم إلى جانب المتابعة والرصد لهم.

ما تكلفة المشروعات التي تم الانتهاء منها في قطاع التعليم؟

هناك 1200 مدرسة مجتمع و5400 فصل محو أمية تم تخصيص مبانى لإنشاؤهم، وانتهت مؤسسة حياة كريمة من188 مشروعاً تعليمياً، بإجمالى 2705 فصلاً بتكلفة 1 مليار جنيه.

ماذا تقدم حياة كريمة في ملف التعليم؟

حياة كريمة اهتمت بالمباني التعليمية، من خلال إنشاء مباني جديدة تستهدف خفض الكثافات والقضاء على الفترات المتعددة، وصيانة ورفع كفاءة المدارس بواقع نسبة 25% من مدارس كل مركز من مراكز حياة كريمة، بالإضافة إلى الاهتمام بمحاور العملية التعليمية من طالب ومعلم وولي أمر بدعم المواهب والأنشطة التربوية والطلاب الغير قادرين، حيث تم استهداف 68.2 ألف دارس تم محو أميتهم بنسبة 42.7% من المستهدف الكلي.

بالإضافة لحصر المتسربين من التعليم بالقرى ودراسة أسباب تسربهم لإطلاق مبادرات للقضاء على هذه الظاهرة، فضلا عن التعاون مع الجايكا اليابانية لإنشاء عدد 100 مدرسة يابانية بقرى حياة كريمة وتطوير 100 أخرى على غرار نظام التعليم الياباني، والإعداد لخطة للتعاون مع وزارة التعليم العالي لطلاب الجامعات.وتخطت ميزانية حياة كريمة في قطاع التعليم 20 مليار جنيه.

هل التطوير يقتصر على بناء المدارس والفصول فقط.. أم هناك مبادرات تدعم عملية التعليم؟

لا، تم إطلاق مبادرة التعليم حياة التي تستهدف نشر ثقافة التعليم الرقمي بقرى حياة كريمة بمراحل التعليم الأساسي، ودعم الطلاب غير القادرين والموهوبين لإكمال تعليمهم، وجاري الاعداد لاطلاق مبادرات جديدة تعني بجميع عناصر العملية التعليمية من معلم وطالب وولي أمر.

ماذا عن تفاصيل مبادرة التعليم حياة والمحافظات التي انطلقت بها؟

وقعت مؤسسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مشترك يجمع مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع ومؤسسة حياة كريمة لإتاحة التعليم الرقمى داخل 100 مدرسة من خلال دمج التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية بالتعليم، وتقوم مؤسسة ڤودافون بتجهيز تلك المدارس بأحدث الأجهزة التكنولوجية، وربطها بالإنترنت، وإتاحة محتوى رقمي عبر منصة تعليمي، وتقدم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة تدريبا للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على نظام التعليم الرقمي الجديد.

وانطلقت المرحلة الأولى في محافظات الغربية والقليوبية وبني سويف، وستبدأ خلال العام الدراسي الجديد في محافظات البحيرة وسوهاج والمنوفية.