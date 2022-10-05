بالأرقام.. «حياة كريمة» تغير شكل قرى سوهاج ونسب التنفيذ تصل إلى 100%

حظت قرى محافظة سوهاج باهتمام واسع من قبل مؤسسة «حياة كريمة» بهدف إعادة تشكيل ملامح القرى المصرية من أجل الارتقاء بمستوى معيشة الفرد، وتخفيف العبء عن كاهل المواطن، محققة إنجازات عدة بالمجالات كافة، إذ شهدت مشروعات المبادرة تطورًا ملحوظاً في نسب التنفيذ بالقرى كافة، للانتهاء من المشروعات الخدمية، وفق الجدول الزمني المخصص، بأعلى معايير الجودة.

مشروعات حياة كريمة

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة آخر تطورات المشروعات في مركز طما، بمحافظة سوهاج، موضحة أهم الأرقام حول الإنجازات التي حققتها بمختلف القطاعات، ونسب ما تمّ تنفذه من عمليات تطوير قرى الريف المصري وتحويلها من مناطق عشوائية بلا خدمات إلى قرى تكفل الحياة الكريمة للمواطنين.

وشمل التقرير عرضاً وافيا بالأرقام والصور لآخر ما توصلت إليه مشرعات المبادرة في مركز طما بسوهاج، تحت مظلة حياة كريمة بالمحافظة، مرفقا بإنفوجراف موضح به نسب الانتهاء من المشروعات حتى الآن.

حياة كريمة في سوهاج

تابع فريق «حياة كريمة»، آخر عمليات تنفيذ مشروعات المؤسسة بمركز طما، في أكثر من قطاع، يأتي على رأسها مشروع نقطة الإسعاف، تطوير مطافي أم دومة، بالإضافة إلى إنشاء مكتبة كتابك بجوار المركز التكنولوجي، إنشاء وحدة طب الأسرة وبناء سور المستشفى الجديد، ووحدة صحة الأسرة بقرية المواطين على أن يتمّ الانتهاء منها وتسليمهما في أقرب وقت، بحسب ما كشفت عنه مؤسسة حياة كريمة.

وعرض التقرير، جانبًا من المشروعات التي نفذتها المبادرة بالصور، والمشروعات التي لا تزال جارية حتى الآن بالمشروع القومي العملاق لتنمية وتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019 تحت اسم حياة كريمة، الذي يعد مشروع البناء والتعمير الأضخم في العالم، وفقًا لحجم العمل والمدة الزمنية وحجم الإنفاق.

مؤسسة حياة كريمة

وأشارت المؤسسة إلى أنَّ العمل في مشروعات حياة كريمة مازال جارياً في شتى القرى والمحافظات المدرجة تحت مظلة حياة كريمة، من أجل تحقيق الحياة الآدمية للمواطن في نواحي الحياة كافة، والارتقاء بمستوى المعيشة، وخاصة في قرى الريف الأشد فقراً.