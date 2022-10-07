أسعار سيارات مستعملة بأقل من 120 ألف جنيه.. «مكيفة وأتوماتيك»

قال بكر محمد أحمد عضو رابطة تجار السيارات، إن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت بنسبة 25% عن الأعوام الماضية، موضحًا أنها رغم ذلك تشهد انتعاشًا في حالة البيع والشراء.

أسعار السيارات المستعملة في مصر

تابع عضو رابطة تجار السيارات تصريحاته لـ«الوطن»، أن سوق السيارات الجديدة ساعد على ارتفاع المبيعات في سوق السيارات المستعملة خاصة بعد قيام الشركات الكبرى لصناعة السيارات بتخفيض عمليات الإنتاج والتوزيع.

سوق السيارات المستعملة بالسوق

استعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة في السوق المحلية كالتالي:

شيفروليه لانوس 2011

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 101,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 109,000 جنيه

شيفروليه N300 2013

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 101,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية :114,000 جنيه

بريليانس جالينا 2007

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 102,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 81,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 112,000جنيه

اسبيرانزا A620 2009

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 102,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 81,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 112,000 جنيه

اسبيرانزا انفي 2014

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 102,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 95,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 109,000 جنيه

سوزوكى التو 2015

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 102,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 109,000 جنيه

سوزوكي بيك أب 2016

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 102,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 95,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 105,000 جنيه

سكودا أوكتافيا A4 1997

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 103,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 100,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 112,000 جنيه

سيات ابيزا 2006

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 103,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 100,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 106,000 جنيه