أسعار سيارات مستعملة بأقل من 120 ألف جنيه.. «مكيفة وأتوماتيك»
كتب:
أحمد عبد اللطيف
01:31 ص | الجمعة 07 أكتوبر 2022
أسعار السيارات المستعملة فى مصر
قال بكر محمد أحمد عضو رابطة تجار السيارات، إن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت بنسبة 25% عن الأعوام الماضية، موضحًا أنها رغم ذلك تشهد انتعاشًا في حالة البيع والشراء.
أسعار السيارات المستعملة في مصر
تابع عضو رابطة تجار السيارات تصريحاته لـ«الوطن»، أن سوق السيارات الجديدة ساعد على ارتفاع المبيعات في سوق السيارات المستعملة خاصة بعد قيام الشركات الكبرى لصناعة السيارات بتخفيض عمليات الإنتاج والتوزيع.
سوق السيارات المستعملة بالسوق
استعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة في السوق المحلية كالتالي:
شيفروليه لانوس 2011
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 101,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 109,000 جنيه
شيفروليه N300 2013
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 101,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية :114,000 جنيه
بريليانس جالينا 2007
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 102,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 81,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 112,000جنيه
اسبيرانزا A620 2009
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 102,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 81,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 112,000 جنيه
اسبيرانزا انفي 2014
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 102,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 95,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 109,000 جنيه
سوزوكى التو 2015
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 102,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 109,000 جنيه
سوزوكي بيك أب 2016
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 102,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 95,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 105,000 جنيه
سكودا أوكتافيا A4 1997
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 103,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 100,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 112,000 جنيه
سيات ابيزا 2006
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 103,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 100,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 106,000 جنيه