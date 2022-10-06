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القبض على صاحب شركة مقاولات هارب من 87 سنة سجن

كتب:

محمد بركات 
12:25 م | الخميس 06 أكتوبر 2022
سيارة شرطة - أرشيفية

سيارة شرطة - أرشيفية

ضبطت الأجهزة الأمنية، صاحب شركة مقاولات في القاهرة مطلوب التنفيذ عليه في 47 قضية والمقضي فيها بالحبس مدد بلغت أكثر من 87 سنة، حيث جرى توجيه حملة لضبط المتهم في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة صور وأشكال الجريمة، خاصة ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

ضبط المتهم

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من ضبط محكوم عليه هارب (صاحب شركة مقاولات) مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، مطلوب التنفيذ عليه في 47 قضية، والمقضي فيها بالحبس مدد بلغت أكثر من 87 سنة، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، واتخذت الإجراءات القانونية.

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