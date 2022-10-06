مصرع طفل غرقا بترعة الأشرفية بأطفيح: «كان راجع من المدرسة»

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا اليوم الخميس، يفيد بمصرع طفل غرقاً بترعة الأشرفية بدائرة قسم شرطة أطفيح، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

العثور على جثة الطفل

وانتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة العميد محمد مختار رئيس القطاع إلى مكان الواقعة وتبين العثور على جثة الطفل، دون أى إصابات ظاهرية.

وبعمل التحريات الأولية وسؤال شهود العيان، تبين أن الطفل في الصف الأول الإعدادي يبلغ من العمر 7 سنوات، وأثناء عودته من المدرسة إلى منزله انزلقت قدمه فسقط بالترعة.

التيار جرف الجثة بعيداً

وذكرت التحريات أن التيار جرف جثة الطفل بعيدا إلًا أن عمه تمكن من انتشال جثته، وبسؤال أسرته لم تتهم أحدا في الواقعة وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.