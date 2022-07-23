بعد انتهاء إجازة ٢٣ يوليو.. تعرف على الإجازات المتبقية في 2022

بعد انتهاء إجازة ٢٣ يوليو، يبحث الكثيرين عن الإجازات المتبقية في 2022، حيث يعتبرها الكثيرون فرصة مناسبة للقاءات العائلية والأسرية للتجمع، أو فرصة جيدة للحصول على الراحة والاسترخاء خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات التي تنشرها البوابة على مدار الساعة، بعد انتهاء إجازة ٢٣ يوليو نبحث عن الإجازات المتبقية في 2022، وفق الأجندة المعلنة من مجلس الوزراء، خاص بالإجازات الرسمية المتبقية في العام الجاري 2022، في السطور التالية:

إجازة 23 يوليو

وعلى الرغم من أن مجلس الوزراء أعلن في وقت سابق أن الإجازات والعطلات الرسمية التي تأتي في منتصف الأسبوع، يجري ترحيلها إلى يوم الخميس، إلا أن إجازة 23 يوليو جاءت يوم السبت، فتم اعتبار يوم السبت إجازة رسمية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

بعد انتهاء إجازة ٢٣ يوليو.. الإجازات المتبقية في 2022

وبعد انتهاء إجازة 23 يوليو، يأتي على عدد عطلات رسمية أخرى، وعددها 3 إجازات خلال العام الجاري 2022، وهي كالآتي:

العطلة التالية بعد 23 يوليو، هي إجازة رأس السنة الهجرية 2022، وهي عطلة مدفوعة الأجر للعاملين والموظفين في القطاع الحكومي والخاص، والتي توافق يوم السبت 30 يوليو الجاري، وتعتبر آخر الإجازات الرسمية خلال هذا الشهر.

وخلال شهري أغسطس وسبتمبر لا توجد إجازات رسمية، لتكون العطلة التالية في شهر أكتوبر، وهي الاحتفال بانتصارات حرب 6 أكتوبر.

بينما تكون الإجازة الأخيرة في عام 2022 يوم السبت 8 أكتوبر بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ووفق قانون العمل، يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال العطلات الرسمية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع تعويض العامل وتأدية استحقاقه حيث يحصل العامل على مثلي أجره عن هذا اليوم.