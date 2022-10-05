خالد الجندي عن أجواء نصر أكتوبر: تسلحنا بالصبر والعزيمة وليس الإحباط والتشاؤم

قال خالد الجندي، من كبار علماء الازهر الشريف، إن المصريين تسلحوا بالصبر والعزيمة والعمل والإخلاص أثناء ملحمة نصر أكتوبر العظيمة، مؤكدًا أنه لم يكن هناك مجالا لأي شعور بالألم أو الإحباط أو الضعف أو الاستكانة أو التشائم، فكلما قوي الإيمان اشتدت الروح المعنوية.

التحام ذكرى المولد النبوي ونصر 73.. ازدواج نادر لأفراح الأمة

وأضاف الجندي، خلال استضافته ببرنامج «ليطمئن قلبي» على راديو النيل «ميجا أف أم»: التحام المولد النبوي الكريم وانتصار 73، هو ازدواج نادر لأفراح الأمة وسعادتها، فالمولاى عز وجل دائمًا ما يترك للإنسان أشياء يفتخر بها أعظمها هو افتخار الإنسان بصلته بالله سبحانه وتعالى، يلي ذلك فخره بصفاته الإنسانية التي رفعت من شأنه وقدره.

الجندي يحيي شهداء الوطن

ووجه «الجندي»، التحية لشهداء مصر الأبطال الذين يثبتون دائمًا أنهم عند حسن ظن وطنهم بهم، متابعًا «لولا الرجال لضاعت الأرض وضاع المال، ولولا الرجال لتحول حالنا لأسوء حال، ولولا الرجال لأصبحنا بعد الخضر مجرد مقال، ولولا الرجال لضاع كل شئ وذهب كل شئ».

وأضاف أنه وقت حرب أكتوبر 73 كان يبلغ من العمر 11 عامًا، وهو ما يجعله يتذكر الحالة العامة التي كانت عليها البلاد، أبان تلك الفترة المهمة في حياة مصر.