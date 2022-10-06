الكويت تهنئ 5 دول بالفوز بمقاعد في منظمة الطيران المدني الدولية.. بينها مصر

حرص رئيس الطيران المدني الكويتي الشيخ عبدالله العلي العبدالله السالم الصباح، على تقديم التهنئة إلى مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وموريتانيا عقب فوز هذه الدول بمقاعد في مجلس منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) في الانتخابات التي تم إجراؤها في المنظمة اليوم الخميس في كندا.

تغريدة على تويتر

وغرد الصباح اليوم، على موقع التغريدات القصيرة تويتر قائلا: «إن المجموعة العربية نجحت بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليميـة الفاعلة في الحصول على خمسة مقاعد من أصل 36 مقعدا بمجلس منظمة الطيران المدني الدولي للأعوام 2022-2025».

وأوضح رئيس الطيران المدني الكويتي، أن فوز المجموعة العربية بـ 5 مقاعد في مجلس المنظمة يدل على التقدير والاحترام الدولي لمساهمات الدول العربية في مجال النقل الجوي على مستوى العالم، داعيا للدول العربية بالتوفيق لتقديم رؤى تخدم قطاع النقل الجوي الذي يعد أحد أهم المجالات المهمة في العالم.

فوز للإمارات للمرة السادس على التوالي

وجاء فوز الإمارات للمرة السادسة على التوالي ضمن التصويت الذي كان في الدور الحادي والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني، وحصلت الإمارات العربية المتحدة على 161 صوتا في الانتخابات من أصل 175 لهم حق التصويت، وجاء فوز الإمارات بالتزامن مع يوم الإمارات للطيران المدني الموافق 5 أكتوبر من كل عام.

ورشة تدريب بالكويت بمشاركة 6 دول

أما الكويت تنظم ورشة عمل بالتنسيق مع الإيكاو بداية من الأحد المقبل، وبمشاركة ست دول، وهي: المملكة العربية السعودية والكويت وقطر وعمان والأردن والسودان.