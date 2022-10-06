سقف وعفش جديد.. حياة كريمة تعيد السعادة لمنزل «سنية» وأسرتها

الحياة الكريمة.. ليس مجرد اسم فقط، وإنما هكذا أصبح حال من وصلت إليهم بعدما عملت المبادرة الرئاسية على تغيير حياتهم للأفضل، ففي أيام قليلة تحولت حياة أسرة تماما رأسا على عقب، من الحياة الصعبة في منزل متهالك كان سببا للمعاناة طوال سنوات، إلى منزل جديد كامل المرافق وفقا لأحدث التجهيزات.

سنوات في منزل دون إمكانات

في قرية الكوامل التابعة لمركز سوهاج، تعيش السيدة سنية أحمد علي، في شقة صغيرة، حيث ظلت الشقة لسنوات طويلة بدون إمكانيات، وفقًا لما قالته السيدة الستينية، لافتة إلى أن مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، جعلتها بالفعل تعيش «حياة كريمة».

بداية الحياة الجديدة كانت مع وصول مندوبي حياة كريمة إلى القرية، ضمن حملتها تحت شعار «حياة كريمة.. قريتنا بتتغير»، ووقع الاختيار على منزلها للتجديد بالكامل، بعدما بين الفحص أحقيتها بتجديد المنزل الذي كان في صورة سيئة متهالكة.

تجديد المنزل بالكامل

بداية من واجهة المنزل، حيث تم طلائه من الخارج بالألوان الأصفر والأبيض والأخضر، اللت تميز المنازل التي تدخلها المبادرة، وفي أرضية المنزل يوجد السيراميك الأنيق الذي يزينها، فضلًا عن الطلاءات الداخلية، والباب الخشبي المتين بدلًا من القديم المتهالك.

تحكي الحاجة «سنية» كيف عانت سنوات بسبب بيتها القديم، «كنت عايشة في بيت مش بيت، الحيطان واقعة والعفش قديم وبايظ، ربنا يباركله الريس خلانا نعيش حياة كريمة بجد ونحس إن لينا مكان وكرامة».

راحة وسعادة تعيش فيها «سنية»، في منزلها منذ أكثر من عام، والذي تشعر فيه مع أسرتها بالكامل، فأصبحت حياتها أدامية وأكثر راحة، «بقينا فعلا عايشين في بيت، اللي قبل كده مكنش ينفع يتعاش فيه خالص».